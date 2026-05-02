数々の偉業を成し遂げ、選手生命を揺るがすケガも乗り越えてきた錦織が、ついに大きな決断を下した。1日早朝、自身のSNSに声明文を発表。「今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。これまでのすべてを振り返ったとき、“やり切った”と胸を張って言える自分がいます」などと思いを込めた。5歳で父・清志さんにラケットを与えられ、その魅力にのめり込むと、小2の時の文集には「テニスでオリンピックにでて金メダ