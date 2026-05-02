【ハノイ＝黒木健太朗】高市首相が２日に行うベトナムのレ・ミン・フン首相との首脳会談で、医療関連など重要物資の日本への安定供給に向け、現地製油所の支援策で合意する見通しとなった。高市首相が表明した総額約１００億ドル（約１・５兆円）のエネルギー調達を巡る金融支援枠組み「パワーアジア」の第１号案件となる。高市首相は１日、政府専用機で羽田空港をたち、首脳会談に臨むハノイに到着した。出発に先立ち、首相公