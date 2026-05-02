主役不在のセンターで、若虎に重い宿題が残った。阪神は１日の巨人戦（甲子園）に３―５で敗れ、連勝は２でストップした。打線は終盤まで粘りを見せたが、先発の村上が５回５失点と試合をつくれなかった。一方で、チームは２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した近本光司外野手（３１）を欠いている。不動のリードオフマン不在という大きな痛手の中、代わって中堅を任されたのが、３月に支配下登録を勝ち取っ