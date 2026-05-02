「左アキレス腱断裂」からの復帰を目指す阪神・石井大智投手（２８）が１日、本格的なキャッチボールを再開。すでにギプスや装具を取り外した左脚で力強く踏み出し、心地よいミット音を響かせた。３０メートル離れたトレーナー相手に３０球程度。リハビリを開始した２月２７日以来、約２カ月ぶりに取材対応し「まだ過度に体重はかけられないですけど、今日ぐらいのキャッチボールだったら全然。プラン通りにきている」と、現在