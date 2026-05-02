アメリカ・ニューヨークの国連本部で行われているNPT再検討会議で、被爆者や広島県の横田知事らが演説し、核の廃絶を訴えました。日本被団協濱住治郎 事務局長「ノーモア・ヒロシマ、ノーモア・ナガサキ、ノーモア・ウォー（戦争）、ノーモア・ヒバクシャ」核軍縮に向けた道筋などを話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議では1日、NGOセッションが開かれ、冒頭で日本被団協の濱住治郎事務局長がこのように訴えました。広