影響力は絶大だ。フィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組が１日、アイスショー「ブルーム・オン・アイス」（兵庫・尼崎スポーツの森）に出演し、満員の２５０３人を沸かせた。４月２８日の引退会見後、初めて氷上に姿を見せた２人は、高さの合ったリフトやデススパイラルなどで観衆を魅了した。当アイスショーは２日間で４公演を実施するがチケットは