俳優の反町隆史（５２）主演の大ヒットドラマ「ＧＴＯ」（カンテレ・フジテレビ系）が２８年ぶりに連続ドラマとして復活することが決定し、ファンを歓喜させている。同作は藤沢とおる氏による同名漫画が原作。元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、生徒たちに体当たりで向き合っていく学園ストーリーだ。１９９８年に放送され、高視聴率を記録。２４年には一夜限りで「ＧＴＯリバイバル」が復活放送された。新たなＧＴＯは７