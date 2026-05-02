脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手（２６）が、早ければ３日のファーム・リーグ、広島戦（Ｇタウン）で実戦復帰する見通しとなった。ここまでは順調な経過が確認されており、２日に行われる同戦の試合前練習に参加し、問題がなければ復帰へのプログラムが完了する。先月３０日にはＧ球場で行われた３軍の全体練習に参加し、遊撃でノックを受けて軽快な動きを披露。屋外フリー打撃ではバックスクリーン右へ