巨人の大勢投手（２６）が１日、Ｇ球場でキャッチボールなどで調整した。甲子園での阪神３連戦には帯同せず、４日からのヤクルト３連戦（東京Ｄ）での１軍再合流を目指す。自身の状態について「（体の状態は）徐々に。僕の口からは何も言えないですけど」と語った。勝ち試合の８回を任されるが、コンディション不良のため４月２９、３０日の広島戦（東京Ｄ）はベンチ入りこそしたものの登板は回避。阿部監督は大勢について「た