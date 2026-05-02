スポーツ報知では、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が月１度のペースでその時々の思いを語る「Ｒｏｂｅｒｔｓ’Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ」を今季も連載する。開始から３年目となる２６年の第１回は、ナ・リーグ史上初となるワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇への思い、大谷翔平投手（３１）の打撃不振や、米球界で話題になっている“大谷ルール”について、赤裸々に語った。（取材・村山みち）２０２６年シーズンも開幕し