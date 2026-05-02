◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１６―５ＤｅＮＡ（１日・神宮）ヤクルト・丸山和郁外野手（２６）が１日のＤｅＮＡ６回戦（神宮）でプロ野球７８度目のサイクル安打を達成した。７回１死の第５打席で左翼へ二塁打を放ち、記録を達成。球団では２１年９月１８日の巨人戦の塩見泰隆以来８人目の快挙となった。今季最多となる１６点を奪った打線をけん引し、首位・阪神とゲーム差なしに迫った。快挙を期待する声援が右翼席から届