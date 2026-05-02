◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が阪神戦（甲子園）で６回途中３失点、移籍後最多となる８奪三振の粘投で、今季３勝目を挙げた。日米通算２０３勝となり、黒田博樹に並ぶ歴代２位となった。打線も２回に平山の２点打で先制。３回には２試合ぶりのスタメンとなった４番ボビー・ダルベック内野手（３０）の阪神戦４発目となる左越え３ランで突き放し、終盤の小刻みな継投で反撃を