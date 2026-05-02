春季キャンプ中に左アキレス腱（けん）を断裂した阪神・石井大智投手（２８）が１日、２軍施設「ＳＧＬ」で約３０メートルの本格的なキャッチボールを再開した。「投げられるようになってからはちょっとだけ楽しくなってきました。でも、まだまだ段階がある」と現在の心境を吐露した。術後は左足をギプスで固定し、松葉づえを使って歩くのがやっとだった。「おじいちゃんみたいな足だった」と表現するほど筋肉は衰えた。段階を