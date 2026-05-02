◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）中日は球団史上最速の２８試合で２０敗目を喫した。３８年春と４２年の２９試合目を球団創設９０周年に不名誉な更新。今季最多４失策で長時間のコーチ会議を行い、井上監督は「（指導は）もう少し語気を強めて」と戒めた。７回１死満塁からボスラーの悪送球で２者が生還。さらに右翼・鵜飼の内野への返球が一塁塁審に当たり、連続失策で追加点を献上した。５回ま