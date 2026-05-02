歌手で俳優の手越祐也（３８）がボーカルを務める４人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」（ティー・エヌ・ティー）が１日、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕで全国ツアー最終公演を行い、来年２月４日に日本武道館で単独公演を開催することを発表した。バンドを率いる手越は、アイドルグループ時代にドームやアリーナなど多くの大会場を経験しているが、「日本武道館でライブをするのは初めて」と大興奮。公演名を「ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ」