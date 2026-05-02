◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）Ｇキラーの阪神・村上がうなだれた。５回で５安打を浴び、５失点は巨人戦での自己ワースト。「四球絡みや長打という一番やってはいけない失点の仕方をしてしまいました」。今季初となる中５日の登板で精彩を欠き、今季２敗はいずれも宿敵相手。昨季まで通算７試合で４勝負けなし、防御率０・５４だったが、再び攻略された。制球力が武器の右腕らしくなかった。２回に先頭