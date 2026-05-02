◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）広島・岡本が粘りに粘って念願の先発初勝利を手にした。５回１／３を６安打１失点。毎回走者を背負い５回は１死満塁を招いたが、内野フライ２つで踏ん張った。「苦しい場面も多かったけど、何とか粘れて良かった」。２点リードの６回に１点を失ったものの、最少失点で連勝に導いた。序盤から制球に苦しみ５四球を与えたが、要所を締め「初回から投げている分、う