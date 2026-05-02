フリーアナウンサーの中川安奈（32）が30日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演し、過去に付き合った彼氏の共通点を明かした。リスナーから、過去に付き合った彼が全員爬虫類を飼っている人だったというメールが寄せられ、爬虫類を飼っている男性と交際したことは「ない」という中川だったが、「過去の彼とか、好きになった人のこと考えると、犬派が多いかもしれない」と明かしたも