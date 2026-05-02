お笑い芸人・藤井隆、タレント・井上咲楽が司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）のあす3日放送回には、子どもを育ててきたシングル同士で再婚しながら、現在は“別居婚”を選択している新婚さんが登場する。【動画】「一生で1番大きなプレゼント」妻の息子からの一言を明かす夫今回の新婚さんは、福岡県嘉麻市に暮らす54歳の夫と、北九州市に暮らす43歳の妻。夫はかつて、3