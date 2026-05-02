歌手・タレントの手越祐也がボーカルを務めるロックバンド・T.N.T（ティー・エヌ・ティー）が、「T.N.T SPECIAL ONEMAN LIVE at 日本武道館『SUPERNOVA』」を2027年2月4日に東京・日本武道館で開催する。【番組カット】ほぼ元カレ…？手越祐也との再会を喜ぶイッテQメンバー25年2月に結成されたT.N.Tは、26年1月からの全国5都市でのお披露目ツアーは全公演完売、26年4月から初のフルアルバム『DETONATION』を掲げた、全国6都市