女優大竹しのぶ（68）が、ミュージカル「GYPSY」（5月6〜24日＝東京・日本青年館ホール、6月に愛知、福岡、大阪で上演）に主演する。初演から3年ぶりの再演で“究極のショービジネスマザー”という主人公ローズを演じる。役への思い、そして女優、母としての素顔に迫った。◇◇◇娘2人を売り出そうとする、ローズというパワフルな女性。「自分がスターになりたかった夢を娘2人に押し付けるけど、娘たちは自立し