元吉本興業ホールディングス会長で、昨年の大阪・関西万博では催事検討会議共同座長として手腕を発揮、現在は一般社団法人mother ha. ha（マザー・ハハ）の代表理事を務めている大崎洋氏（72、※崎＝たつさき）が、来春4月に開校予定の広域通信制・単位制普通科高校「雨ニモマケズ高等学校」の校長に就任することになった。1日、東京・市ヶ谷のビジョンセンターで開校説明会を行った。【写真】『ミャクミャク』を中心に笑顔を見