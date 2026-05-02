M−1グランプリ2021王者、錦鯉の独演会ツアー「その男、バカにつき」が、23日の東京・有楽町のヒューリックホールから全国10都市で12公演行われる。ボケの長谷川雅紀（54）とツッコミの渡辺隆（48）に意気込みを聞いた。21年暮れにM−1優勝。23年から始まった独演会ツアーも、今年で4年目だ。渡辺は「もう、あっという間でしたね。優勝した頃は、まだコロナ禍の影響が残っていた。衝立（ついたて）を2人の間に立てて、漫才をやって