◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）5階級制覇を狙う井岡はリミットの53・5キロでパスした。金髪だった髪を「昨日（30日）夕方に切った」と黒の短髪でウエートイン。「2011年にタイトルを獲った時も短髪だった。ほうふつさせるような感じでいこうかな」と説明した。11年2月、WBC世界ミニマム級王座を国内最速（当時）の7戦目で奪取したときは21歳だ