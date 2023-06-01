◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真《12回戦》同級4位・井岡一翔（2026年5月2日東京ドーム）53・4キロでパスした井上拓は、公開計量で「タクマ〜！」と歓声が飛ぶ会場に陣営が作製したTシャツを投げ込んだ。「昨日、考えた。何か（サービスが）あってもいいんじゃないかと」と笑った。公開計量は初体験で「気合が入った」と言う。「何より自分自身が楽しみな一戦。レジェンドをどう倒すか見てほしい」と会