◇男子ゴルフ中日クラウンズ第2日（2026年5月1日愛知県・名古屋GC和合C（パー70））男子ゴルフの中日クラウンズ第2ラウンドは雷雲接近のため54人が競技を終了できなかった。順位は全て暫定。平本世中（26＝フリー）が通算9アンダーで単独首位に立ち、岩崎亜久竜（28＝フリー）と細野勇策（23＝三共グループ）が7アンダーで2打差2位。今季国内初戦の石川遼（34＝CASIO）はイーブンパーで41位となった。