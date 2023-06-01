大相撲夏場所（10日初日、両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が1日、一般公開で行われ約5500人が集まった。横綱・大関による申し合いでは大関復帰の霧島が10勝4敗と上々の内容。左肩痛で春場所途中休場の横綱・大の里は四股やすり足など基礎運動のみに終始。申し合いには加わらず、ぶつかり稽古が始まると足早に引き揚げた。夏場所出場に不安を露呈し、八角理事長（元横綱・北勝海）も「（ぶつかり稽古で）胸を