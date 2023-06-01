平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は2日目を迎える。注目は11Rだ。安定感抜群の栃茨コンビが中心だ。復調した真杉が仕掛けどころを逃さず巻き返し、絶好調の吉田がゴール前で差す。連覇へ好発進を決める。怖いのは中国コンビ。トップスピードは一枚抜けている太田。カカリ切ってしまえばそう簡単には捲れず、番手の清水に展開が向く。穴は唯一ライン3車となった寺崎。久々の実戦でレース勘に不安は残るが、ダッシュを生