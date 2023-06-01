NY株式1日（NY時間15:06）（日本時間04:06） ダウ平均49570.28（-81.86-0.16%） ナスダック25132.75（+240.44+0.97%） CME日経平均先物59480（大証終比：+60+0.10%） 欧州株式1日終値 英FT100 10363.93（-14.89-0.14%） 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.886（+0.017） 10年債 4.377（+0.006） 30年債 4.963（-0.003） 期待インフレ率 2.499（+