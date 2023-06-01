ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５７円ちょうど付近での推移となっている。本日もドル円はロンドン時間に急速に売られ、一時１５５円台半ばまで急落する場面が見られた。前日も円が急伸し、介入観測が流れていたが、本日も実施した可能性が指摘されている。 明日から東京勢は大型連休後半に入り、円相場の参加者が少なくなることが想定されるが、連日の介入であれば、海外の投機筋も仕掛けづらくなる。日本の当局もその効