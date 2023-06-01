（NY時間15:15）（日本時間04:15） トゥイリオ＜TWLO＞183.00（+34.94+23.60%） クラウド通信ＡＰＩのトゥイリオ＜TWLO＞が大幅高。前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の既存事業売上高やフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを上方修正している。 アナリストは「第１四半期は従来の会社見通しを大幅に上回