大相撲夏場所の新弟子検査が1日、両国国技館で行われ、金沢学院大出身で幕下最下位格付け出し資格を持つ大森康弘（22＝追手風部屋）ら受検者11人が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格者が発表される。石川県穴水町出身の大森は、同郷の大先輩・北陣親方（元小結・遠藤）の勧誘を受けて同部屋に入門。1メートル85、120キロでパスし、「スピードと技で相手を倒すところを