[5.1 プレミアリーグ第35節](Elland Road)※28:00開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 26 カール・ダーロウDF 5 パスカル・ストライクDF 6 ジョー・ロドンDF 15 ジャカ・ビヨルMF 2 ジェイデン・ボーグルMF 4 イーサン・アンパドゥMF 18 アントン・シュタハMF 22 田中碧MF 24 ジェームズ・ジャスティンFW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 19 ノア・オカフォー控えGK 1 ルーカス・ペリDF 23 セバスティアン・ボルナウDF 2