サッカー日本代表の森保監督が1日、都内の東京ドリームパークで行われたYouTubeテレビ朝日スポーツ公式「絶対に負けられない座談会」の公開収録にゲスト出演した。優勝を目指す来月11日開幕のW杯北中米大会に向けて「大和魂を感じていただける試合をしたい」と230人の観客に約束。「試合時にはぜひ皆さんも一緒に国歌を歌い、日本人の心を感じて試合に挑んでいただけたらうれしい」と共闘を呼びかけた。