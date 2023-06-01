日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）が1日に放送された同局「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。家の冷凍庫にストックしている食材を明かした。今回は「コストコ矢田＆志麻さんゴールデンウイークSPコラボ」と題して放送され、女優・矢田亜希子らは日本一の広さを誇る「コストコ幕張倉庫店」を訪れた。ロケでは、伝説の家政婦・志麻さんがさまざまな食材を吟味して購入。その中で「おすすめ」として手に取ったのが、コス