山陽オートの普通開催は最終日、優勝戦を迎える。良走路での争いが濃厚。辻大樹に◎を託す。着実に追い上げるとみた。総合力で抜けているのが辻。走路状況を問わず動きは安定。ここも着実に追い上げるとみた。動きいい道智が相手。好位を生かして押し切り狙う。緒方も十分戦える動き。さらに上向けば頭までありそうだ。＜1＞田方秀和前半は結構良かったけど、2コーナーの立ち上がりで滑ってからは用心して走った。晴れは物