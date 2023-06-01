男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位まで上り詰めた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日、自身のＳＮＳで今季限りでの現役引退を発表した。２０１４年全米準優勝、１６年リオデジャネイロ五輪シングルスでは３位となり、日本勢９６年ぶりのメダル。左股関節と右肘の計３度の手術を乗り越えたがラケットを置く。最後の大会は９月３０日開幕の木下グループ・ジャパン・オープン（東京）が濃厚。１０代から錦織を取材し