田中碧が所属するイングランドの古豪リーズは、日本人選手にご執心のようだ。今季限りでスポルティングとの契約が満了となるMF守田英正やフェイエノールトのFW上田綺世などに関心を持ち、前者に関しては、英紙『Daily Mail』が、「リーズがプレミアリーグ残留を決めれば、彼は応じる意向とみられている」と報じた。この報道に韓国メディアも驚きを隠しきれない。『スポーツ朝鮮』は「『日本代表選手を全員連れてこい！』プレ