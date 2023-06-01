【5R】初日のA級特選は中野光の逃げに乗った小原が勝った。その一方で地元期待の富武大は最後方のまま出番なく終わった。「打鐘のところはかなり緩んでいたけど単騎でカマす勇気はなかった」。悔しさに肩を落としたが、準決は細中の番手を回れ、おまけに林明が3番手を固める願ってもないライン構成だ。昨年の10月開催以来の地元戦。その時の富は5、3、1着で決勝進出を逃している。今回は何としてもの思いだろう。力で石田に