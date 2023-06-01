ダービーはG1最多の162人が参戦する。競輪ファンにとっての“黄金週間”が幕を開けた。今年から優勝賞金が1億円超えで準Vが4750万円、3着が3240万円。5日後に“黄金週間”だったと振り返るのは誰なのか注目したい。昨年の競輪祭、今年の全日本選抜と、G1連続決勝進出中なのが古性と荒井の2人。荒井はどちらも欠場明けの参戦で結果を出しており、今回も見逃せない。【6R】小原に乗る飯野軸で＜4＞＜7＞、＜4＞＜5＞流し。【