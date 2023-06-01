卓球の世界選手権団体戦は、2日から決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦が始まり、男女ともに日本が登場する。1926年にロンドンで開催された第1回大会から100年となる記念の今大会。5大会連続銀メダルの女子は、55年ぶりとなる金メダル獲得を狙う。早田ひな（日本生命）に加えて張本美和（木下グループ）がエース格に成長した。前回大会は決勝で2試合に起用されながら敗戦。その悔しさを覚えており「今回は金メダルしか