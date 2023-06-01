気象台は、午前4時14分に、暴風警報を八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】青森県・八戸市、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町などに発表 2日04:14時点三八上北では、2日昼前から2日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□な