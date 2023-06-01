フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が1日、千葉県内で勇志国際高の祝賀会に出席。右の人さし指を頬に当て首をかしげる“あざとポーズ”を披露し生徒や保護者ら213人を沸かせた。来季のショートプログラムは韓国人振付師と組んでタンゴ調を滑る予定。「守りに入るのではなく、たくさん挑戦して新しい自分に出会えるシーズンにしたい」と前向きに語った。