タレントで女優の野呂佳代（42）が1日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。女優の矢田亜希子（47）の“カラオケ事情”に大笑いする場面があった。今回は「コストコ矢田＆志麻さんゴールデンウイークSPコラボ」と題して放送され、日本一の広さを誇る「コストコ幕張倉庫店」を訪れた矢田ら。2階の日用品売り場で最初に手にしたのは、世界中で大ヒットという「カラオケマシン」だった。持ち運びも可能な