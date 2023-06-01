ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」が1日、兵庫県尼崎市で行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」にプロ転向表明後初めて出演し、息の合った演技で観衆を魅了した。2人が初めてプロデュースするアイスショー「THEDESTINY」を7月31日〜8月2日に東京辰巳アイスアリーナで開催することも発表。ペアとアイスダンスが中心に