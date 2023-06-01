A.B.C―Zの五関晃一（40）が、コント公演「混頓vol.9」（8月21〜23日、東京・赤坂の草月ホール）に出演する。脚本家の竹村武司氏とAマッソ・加納愛子（37）がタッグを組んだ作品と、ニッポンの社長・辻皓平（39）による新作の2本立て。五関は「普段ふざけて適当なことばかり言ってるのでそんな一面もコントに生かせたら」と意気込んでいる。共演者には、舞台初挑戦のハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）をはじめ、「紅しょう