4人組ロックバンド「アンと私」が1日、公式サイトを更新。ギターを務める吉村ハルキが5月末日をもって同バンドを脱退することを発表した。公式サイトでは「吉村ハルキ（Gt）脱退のお知らせ」として「この度、2026年5月末日をもちまして吉村ハルキ（Gt）が脱退することとなりました」と発表した。吉村の脱退に「いつも応援してくださっている皆様には、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。