新潟アルビレックスBBは1日、新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で9日からのプレーオフ準決勝の香川戦を見据えて練習を行った。準々決勝の岡山戦では3試合連続で2桁得点を挙げたPFのB・J・マック（26）は、このままコンディションを維持して大一番でもチームを勝利に導く。誰もが認めるチームの原動力だ。マックは準決勝の香川戦へ向けて「日本では初めてのプレーオフだけど、負けたら終わりだから特別なことはせず、しっかりやるだけ