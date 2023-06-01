俳優で歌手の松下洸平（３９）が１日、埼玉県内でファンクラブイベントを行い、今夏に新曲をリリースし、来年４月から全国ホールツアー（１０都市１０公演）を開催することを発表した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で徳川家康役を好演中で、フジ系連ドラ「銀河の一票」にも出演する人気俳優が、歌でも魅せる。新曲リリースは２４年１１月以来、約１年半ぶり。ビクターエンタテインメントから、「ソニー・ミュージックレーベ