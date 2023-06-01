NY株式1日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均49610.17（-41.97-0.08%） ナスダック25153.92（+261.61+1.05%） CME日経平均先物59535（大証終比：+115+0.19%） 欧州株式1日終値 英FT100 10363.93（-14.89-0.14%） 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.882（+0.013） 10年債 4.380（+0.009） 30年債 4.970（+0.004） 期待インフレ率 2.491（